Jongens zijn het, maar vervelende jongens. Die op 11 februari met zijn ("ongeveer") zessen bij het Leidseplein in Amsterdam een 25-jarige man zo hard op zijn hoofd hebben gemept dat hij knock-out ging. "Het volgende wat hij zich herinnert, is hoe hij wakker wordt op de grond met een stekende hoofdpijn en flinke wond onder zijn oog. In het ziekenhuis blijkt dat hij ernstige verwondingen heeft. Naast een gebroken neus heeft het slachtoffer een beschadigde oogzenuw. Het is nog maar de vraag of het gezichtsvermogen bij dit oog nog zal herstellen." Wat ook de vraag is, is of u dit gajes (min en meer duidelijke foto's na de breek) kent of bent.