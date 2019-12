Speltip 1: als er een hondje in een fluorescerend vestje en met tasjes aan z'n lichaam naast je staat doe je gewoon een beetje aardig tegen dat beestje. In veel gevallen is het een hulphond, die z'n eigen gecastreerde ballen uit de broek loopt om het een menspersoon een beetje naar de zin te maken. En zelfs als het géén hulphond is kun je best even normaal doen, of gewoon het gesprek aangaan met de baas van de hond. Maar daar heeft Jan Sinnige (bestuurswoordvoerder van de gemeente Den Haag) schijt aan hoor, want die 'vieze hond' staat in z'n comfortzone. En Sinnige heeft het al zo zwaar: hij moet naar Assen (waarom), geeft heel veel geld uit aan zijn stoere eerste klas-abo en de trein is vol. Prima moment dus om een sneaky foto te maken en te klikken bij ^AR van de NS. Class act, Sinnige. We laten het verder wel ff aan jullie over om te bepalen wie de vieze hond in dit verhaal is, maar het is niet die makker op vier poten.

NS heeft ook geen zin in dit gedram