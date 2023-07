Heel erg eens met je verhaal, maar die gemiddelde Nederlander is prima in staat dat onderscheid te maken, maar krijgt simpelweg niet meer de eerlijke informatie om dat te doen. Even vergelijken:

- Polio, als je kind het krijgt, iets van 30% kans op blijvende verlamming. Serieus zeg maar. Het vaccin is 99,xx% effectief, bewezen. En de bijwerkingen zijn nihil, bewezen. Een no brainer lijkt mij, wel of niet geven aan je kind?

- Nu Corona. De kans dat je kind - want daar hebben we het over - daar iets aan over houd is - bewezen - nihil. Hoe effectief het vaccin is, leuke discussie, maar helder is dat die niet in de regionen 90%+ zit. En veiligheid: dat weten we simpelweg niet. Er zijn wel hele duidelijke signalen dat dit niet nul is en ook niet ongevaarlijk. Nou kom maar op ouders van jonge kinderen? Wel of niet die Corona spuit aan je kind gegeven?

Het is een wereld van verschil en dat over één kam scheren, heeft niet geholpen.