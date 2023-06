Ik geloof er geen ene kut van eerlijk gezegd. In het artikel wordt al vermeld dat 5% waarschijnlijk niet de vaccinaties doorgeeft aan het RIVM. Dat is blijkbaar niet meer verplicht.

Elk jaar verschijnt er wel zo'n artikel en het lijkt er dus meer op dat het een stukje prik promotie is om toch nog een paar tiende % ouders over te halen om hun kinderen te laten vaccineren.

Feiten: in 2016 was 91.2 van de zuigelingen volledig gevaccineerd en bijvoorbeeld DTPK en BMR 93.5% en 93.8%

In 2021 was dat 91.9% en in 2022 was dat 90.6% De daling nu naar 84.2% is dus gedeeltelijk die 5% die niet doorgegeven wordt en misschien wel meer.