Dit krijg je er nou van als je die vingerwapperende bijbeljunks van de ChristenUnie op Volksgezondheid zet. Een betuttelcultuur UIT DE HEL. Deze malle eppie Maarten van Ooijen is een nog grotere kwezel dan zijn dementor Paul Cockblokhuis. Nu weer willen ze, als voortvloeisel van het preventieakkoord, de sportkantines droogleggen. Dan hebben we nieuws voor deze slome vent: dat gaat mooi niet gebeuren. Dan gaan we met opblaaspilsjes in de hand op de trekker naar Den Haag, penalty's nemen het Malieveld. Zoals Van Basten. Dopjes van de flesjes schieten. De enige reden dat we überhaupt op voetballen zitten is die hele sportkantine, want voetballen kunnen we niet. En we tennissen ook niet voor de lol. Dit voorstel kan vast en zeker op applaus rekenen van jihadpartij DENK maar verder moet dit kabinet gewoon een keer dubbel en dwars OPZOUTEN met het pesten van burgers - het droogleggen van de kantine is natuurlijk niet de enige zeikmaatregel. Verbod op speciaalbier in de supermarkt, accijnsverhoging van 50%, minimumprijzen, enz. enz. Directe rode kaart voor Van Ooijen, rode kaart voor de ChristenUnie. Ga maar douchen en flikker meteen maar op naar huis. We hoeven je niet in de kantine, als je alleen maar Punica drinkt.

En wat gaat de vvd eraan doen, RUDMER?