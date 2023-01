Weet u waar het pas goed geregeld is met de vrouwenrechten? In Qatar natuurlijk! Daar mochten voetbalsupporters namelijk geen alcohol drinken, waardoor vrouwen niet werden lastiggevallen. Misschien is het daarom een goed idee om in heel Amsterdam bij alle amateursportclubs ook maar een alcoholverbod in te stellen. Zo simpel is het volgens de lokale fractie van DENK in de hoofdstad. Want als je maar lang genoeg omDENKT, dan wordt islamisering vanzelf een kwestie van 'vrouwen beschermen'. Trouwens, waarom stoppen bij een alcoholverbod in sportkantines? Vrouwen worden ook buiten sportkantines lastiggevallen toch? Verbied gewoon drank in de hele binnenstad! En in de buitenstad! En bij de mensen thuis. Dan wordt het in Nederland misschien eindelijk net zo'n vrouwvriendelijke bedoening als in Qatar, Saoedi-Arabië, Iran en al die andere vrouwenparadijzen.

Alcohol HARAM

Wollah Qatar (en Max)