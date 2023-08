Een groot aantal zetels wachten op Pieter Omtzigt maar hij vreest dat hij ze niet kan vullen met de juiste mensen. Dat Nederland zo massaal warm loopt voor deze man is heel begrijpelijk.

Twaalf jaar liegen en bedriegen en een politiek proces voeren tegen een oppositieleider dat vanuit de VVD-top werd georkestreerd uit pure rancune, horen thuis in een bananenrepubliek maar niet in een fatsoenlijke democratie. De meest smerige achterkamertjespolitiek bedrijven tegen de hardwerkende luis in de pels Pieter Omtzigt, die Rutte ook ten val had gebracht en tegen Kamervoorzitter Arib is laag bij de grond en wederom gedaan vanuit pure rancune. Rutte is behalve een onvoorstelbare leugenaar ook een gemeen en haatdragend mannetje gebleken en niks anders. Steeds opnieuw bleek hij de handelaar te zijn van een tweedehands autootje van een lieve oma en was de Nederlandse kiezer degene die de kat in de zak van hem kocht: een wrak, total loss en waardeloos. De koper werd keer op keer bedrogen. Rutte dreigde Wilders: Ik maak jou en je partij kapot en Rutte schafte de Trias Politica af en nu is hij zelf echt, heus en duidelijk voor iedereen opgerot terwijl Wilders doorgaat met het leggen van de vinger op elke zere plek. Kijk maar naar de zure gezichten van al die demissionario's! De gluiperige handelaar heeft plaatsgemaakt voor Dilan Yesilgöz, iemand die mooie teksten prevelt maar niets heeft laten zien. Wilders heeft dat in een debat haarfijn aangetoond: www.youtube.com/watch?v=MYKcZjFjwo0

De rechtsstaat en veiligheid zijn niet in goede handen bij haar en als ze premier wordt, geldt dat voor het hele land.

Aan Timmermans wil ik zo weinig mogelijk woorden vuilmaken. Hij is een salonsocialist die probeert eenvoudig over te komen omdat hij zo sociaal is en een nazaat van arme mijnwerkers. Om zijn woorden kracht bij te zetten, huilt hij zijn zakdoek nat met heuse tranen. Ik weet zeker dat hij dat vaak voor de spiegel heeft geoefend want hij weet als geen ander hoe lastig het is om soberheid te verkondigen terwijl je in een enorm landhuis woont en per dag evenveel verdient als een ander in een maand. Ook fysiek straalt hij niet uit dat hij uit armoede en ellendig gebrek zich maar heeft aangesloten bij een arbeiderspartij in de hoop dat hij iets kon betekenen voor zichzelf en voor anderen die het ook moeilijk hebben.

Nederland snakt nu dus meer dan ooit naar iemand die wél eerlijk en fatsoenlijk is en dat is Pieter Omtzigt voor de volle 100%.

Maar als hij begint met het uitsluiten van Geert Wilders, is hij op de verkeerde weg. Wilders wil net als Omtzigt Nederland weer op de rails zetten met een fatsoenlijk en eerlijk programma.

Stop met de stikstof-idioterie en ga bouwen, stop de massa-immigratie want Nederland gaat bankroet vanwege de kosten die dat met zich meebrengt zoals de kosten voor de gezondheidszorg waar de meeste nieuwkomers wel van profiteren maar nooit aan meebetalen, het onderwijs dat achteruit holt, de (drugs)criminaliteit maar ook is de toenemende invloed van de islam een groot gevaar voor Nederland omdat de islam in strijd is met de grondwet: de islam ziet vrouwen, joden en homo's als minderwaardige wezens die ook minder rechten hebben en dat mogen we nooit tolereren. Dus stop de islamisering voordat het te laat is.

Omtzigt heeft aan Wilders een bondgenoot: ze zijn allebei 'gedumpt' door Rutte en ik hoop dat hij dat snel gaat inzien. De doorgeslagen privatisering, de zelfhaat en het verkwanselen van de Nederlandse culturele waarden, het opgelegde schuldgevoel, de discriminatie van de autochtone Nederlander en de verwaarlozing van de ouderen die Nederland hebben opgebouwd en die hun hele leven lang premies hebben afgedragen waar miljoenen anderen van profiteren, ja, onze ouders en grootouders zijn dat, die altijd voor ons hebben gezorgd en die hun stemrecht zouden moeten verliezen als het aan GroenLinks en D66 ligt, zijn de verdere raakpunten tussen Pieter Omtzigt en Geert Wilders!

Oh, en als Brussel dwarsligt, kaats de bal dan gewoon terug: Duitsland en Frankrijk houden zich ook nooit aan de begrotingsafspraken, Oost-Europa laat geen migranten binnen en de meeste landen voldoen niet aan de normen om bij de Eurozone te horen, dus... totdat die dingen geregeld zijn, gaan wij bouwen en gooien we de grenzen dicht voor mensen die ons feitelijk verafschuwen en niet eens echte vluchtelingen zijn.

Willen = Kunnen Pieter!

