Bij BNR hebben ze de bonnetjes opgevraagd over bijverdienende Kamerleden en het is allemaal nogal saai. Poeh poeh nou nou, Gidi Markuszower (veroordeeld voor illegaal wapenbezit) heeft een keer een formulier te laat ingeleverd en Baudet betaalt gewoon de volle mep korting op zijn salaris zodat hij zijn verdiensten met wappieboeken niet hoeft op te geven. En dan had de """onderzoeksredactie""" (bekend van internet) van BNR ook nog Pieter Omtzigt in de kop gezet want zo rolt de """onderzoeksredactie""" van BNR. Laat het vervolgens maar aan CDA-partijtijger PG Kroeger (wiens podcast Betrouwbare Bronnen zo betrouwbaar is dat hij er van de EU 25.000 euro subsidie voor kreeg) om de Henk Kamp Alexander Pechtold van de dag te spelen op X, voorheen Twitter.

Want het citaat in bovenstaande tweet is best wel incompleet en daarmee best wel onbetrouwbaar. Leest u maar even mee op de website van BNR, dat de kop van het artikel inmiddels heeft aangepast (de correcte vakterm is volgens de Code van Bordeaux KEIHARD NATGAAN ALS EEN TIMMERFRANS PIJPENDE NOS'ER). "Omtzigt verdiende volgens het register neveninkomsten van de Tweede Kamer bijna 150.000 euro met de verkoop van zijn boek, Een nieuw sociaal contract (HIER TE BESTELLEN, RED.), en werd daarom maximaal gekort op zijn salaris. (tot zover niks aan de hand, GS). Omtzigt liet in het register optekenen dat hij alles wat hij netto overhield, dus na het verrekenen van de korting, schonk aan de voedselbank en kledingbank in Enschede." Dus niet alleen heeft hij de korting netjes betaald, maar hij heeft ook nog eens het geld waar hij recht op had geschonken aan een goed doel. Dat paste alleen net niet in de tweet van PG. Met zulke vijanden heb je geen vrienden meer nodig.

