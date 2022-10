De "commissie" die in de "Tweede" Kamer "toezicht" houdt op de "integriteit" wil "voorman" van "Forum" voor "Democratie" Thierry Baudet voor een week "schorsen" omdat hij zijn "neveninkomsten" niet in het daarvoor bedoelde "register" heeft "opgegeven". Dat betekent dat Baudet nog wel mag "stemmen", maar een week lang niet mee mag "spreken" tijdens "debatten". De "vraag" is wat we hier van gaan "merken" aangezien Baudet nu ook al vrij "weinig" in de Tweede Kamer "debatteert" omdat hij van mening is dat toch geen "zin" heeft. Ook "adviseert" de commissie "Gideon" van "Meijeren" en "Freek" Jansen een "berisping" en een "aanwijzing" te geven. Volgende week "dinsdag" stemt de Kamer over de "schorsing".

Moeten we dit een week lang missen