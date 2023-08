Misschien heeft Pechtholt iets gemist, kan natuurlijk, maar Omtzigt is bij de toeslagen in de stront gaan roeren en er bleek nogal wat mis te zijn.

Kan ook niet anders als je het voor elkaar krijgt om 15 jaar lang 20.000 burgers de poeier in te draaien.

En dat zijn dan de mensen die dat via de toeslagen is overkomen.

De rest van de individuele gevallen konden zich niet organiseren en zit aan de antidepressiva of heeft er een einde aan gemaakt na een scheiding en een paar jaar in de schuldsanering in de bijstand.

Maar in de stront roeren is dus je verantwoordelijkheid nemen.

En die stront werkte niet echt mee, die wilde niet meewerken.

Zwartgelakte rapporten, traineren, zoekmaken, belastingdienstmedewerkers die werden ontslagen.

En wat deed D66? Helemaal niets.

Ze hebben het al die jaren laten doorgaan.

En we weten nog steeds niet wat in de machine aan de hand is.

En dat gegraai bij de NAM belangrijker is dan de ellende van de burger?

En dat gegraai bij vastgoedinvesteerders belangrijker is dan de ellende van de burger?

En dat gegraai bij windmolenparkverdieners belangrijker is dan de ellende van de burger?

Hoezo verantwoordelijkheid nemen.

Ga je lekker schamen Pechtold.

D66 was er niet.

Omtzigt was er wel en die greep in.

En Renske ook trouwens.