Moest even terugluisteren wat Kamp nou had gezegd. De strekking is: Omtzigt is altijd blijven steken in het becommentariëren en is nooit in de regering gaan zitten. Terwijl als hij heel veel zetels haalt dan moet hij wel meeregeren. En hij vraagt zich of hij het wel wel aankan gezien zijn burn-out.

Daar valt best wel wat op af te dingen, maar is dit nou zo'n gruwelijke, lage aanval? Het zijn dingen die ik hier in de panelen vele malen gelezen heb. Maar goed, Omtzigt is waarschijnlijk ook populair onder een deel van het VVD electoraat, vandaar dat Dilan probeert de schade te beperken.