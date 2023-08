Het zal niet baten. Dit zijn schoten in de lucht. Omtzigt is op dit moment in zekere zin onkwetsbaar. Alle kritiek op hem wordt, zoals de zaken er nu voorliggen, door ons ervaren als kritiek vanuit de hoek die uiterst kritisch bejegend dient te worden, de verdachte hoek, de hoek van de oude politiek maar ook de hoek van die nieuwe bestuurscultuur die maar niet kwam. Alles wat Omtzigt niet heeft, dat is nou juist wat hij ook niet zou moeten hebben. Wat Kamp hier probeert is grotesk, wat hij doet is etaleren waarom Omtzigt virtueel op zo veel zetels staat, waarom vele burgers bereid zijn om hun stem aan hem te geven.

Je hebt proteststemmen, je hebt strategische stemmen, en je hebt stemmen op Omtzigt. Dat laatste is waar Kamp zijn pijlen op richt, maar elke pijl mist doel, consequent, want elke pijl is een pijl met gif, want dat is het enige waar de gevestigde politiek Omtzigt mee probeert te bestrijden, met gif. En dat gif druipt er werkelijk af, zo zichtbaar en o zo veelbetekenend.

Is Omtzigt een heilige? Is Omtzigt de redder des vaderlands? Is Omtzigt een tweede Fortuyn? Is Omtzigt de gedroomde premier? Is Omtzigt de krachtige staatsman? Geen van dat alles. Hij past niet in het toneelspel dat in Den Haag dagelijks wordt opgevoerd, en hij is zeker niet de regisseur, maar hij is er wel steeds met zijn ontregelende vragen. Als er iemand is die disruptief is, die met zijn welhaast autistische vasthoudendheid steeds een vinger op een van de vele zere plekken weet te leggen, dan is het Omtzigt wel. Hij is in zekere zin de hofnar aan het Binnenhof die op vaak irriterende wijze waarheden zichtbaar maakt. Je loopt niet weg met Pieter, hij is niet het type waar je een biertje mee wilt gaan drinken, maar je hoopt altijd wél dat-ie in de buurt is, de stukken heeft gelezen en dan met een of twee vragen komt waardoor we weer het gevoel krijgen te snappen wat er gebeurt en vooral wat er ondanks al die wollige woordenbrij van figuren als Kamp steeds maar niet gebeurt.

Nee, voorlopig is Omtzigt onaantastbaar, immuun, en dat steekt. Elke poging om hem schade te doen werkt averechts.