Klassieke GeenPeil #TK2023 Zeg het maar, als vandaag verkiezingen waren zou u stemmen op: vvd

D66

PVV

CDA

SP

Twee66

PvdD

FVD

GrrristenUnie

JA21

SGP

DENK

BVNL

Volt

Bij1

BBB

Lijst Omtzigt



Hedenvandaag geen peiling van Maurice de Hond, Ipsos of het EenVandaag Opiniepanel en daarom zullen we het met een betrouwbaarder alternatief moeten doen: onze eigen stijlloze poll. Op basis van enkele tienduizenden a-select zichzelf verkozen pollklikkende bezoekers van deze politiek geëngageerde webzijde, constateert de GeenPeil-desk dat ook hier de niet-bestaande Lijst Omtzigt de beste papieren heeft om de grootste partij te worden. Zo groot is de nood, de onvrede en het wantrouwen dat een kwart (alhier) tot bijna een derde (bij I&O) van het electoraat bereid is om te stemmen op één man voor wie het vermoedelijk gezonder is om het niet te doen, waarvan we niet eens weten of hij mee zal doen en indien toch: welke namen dan onder die van hem op het stembiljet staan.

Het zegt iets over Pieter, het zegt nog meer over de afkeer van de rest. Het CDA bestaat bijvoorbeeld bijna niet meer in deze peiling. Overigens, zo valt ons ook op, is BBB opvallend gezakt ten opzichte van eerdere a-selecte meetproeven met vertekende vraagstellingen die we alhier geponeerd hebben. De verkiezingen zijn ook ook voor Lientje nog geen gelopen trekkertrek. Als premiersfavoriet wordt ze zelfs door Dilan Yesilgöz voorbij gestreefd. Tenslotte, zo blijkt uit die eerdere peiling door GeenStijl, prefereert het GeenPeilloze pollpubliek één man (blank, middelbare leeftijd, maar wat doet dat er toe?) boven Pieter Omtzigt als opvolger van Rutte als premier in het Torentje:

En Timmerfrans? "VOLGEVRETEN VARREKEH!"

Onderbuikslotermeerplein. Succesgarantie honderd procent