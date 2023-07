We mogen het van Kees Verhoeven niet over peilingen hebben dus hier een topic over peilingen. Nou ja. Eigenlijk een topic over één peiling. Dat mag al helemaal niet. Maar wat voor een peiling. Pieter Omtzigt, die het bij Ome Maurice al aardig doet met zijn negenentwintig zetels, scoort in de jongste peiling van I&O ZESENVEERTIG ZETELS. 46. Dat is meer dan Mark Rutte ever ooit altijd. Dat is meer dan welke partij dan ook sinds 1989. 1989! Toen leefde Brigitte Bardot nog. Zesenveertig zetels voor één lijst (die nog niet bestaat, red.) maakt dat al die artikeltjes en columnpjes en gedoetjes over versplintering in één klap de prullenbak in kunnen. Je zou haast zeggen: we leven allemaal in dezelfde realiteit en die realiteit is dat de huidige bestuurscultuur niet meer voldoet. Grote vraag is dan natuurlijk wel: waar haal je in Monasnaam 45 niet (te) opportunistische Kamerleden en nog een sloot bewindspersonen vandaan. Heeft het CDA er misschien nog een paar over?

VERDOMME I&O WAT HEBBEN WE NOU GEZEGD OVER DIE WOORDENWOLKEN

Oh jee. De Linkse Wolk