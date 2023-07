Waar slaat dat nu weer op.... dat hij beter kan opstappen?

Omzigt kan juist ervoor zorgen dat de gevestigde kliek nog meer op hun donder krijgen... vooral het CDA en dan is de VVD hun enige maatje kwijt waar zij altijd graag mee regeren.

En jammer dat de Hond niet heeft gepeild wat Omtzigt bij BBB zou gaan doen, hoeveel zetels Carolientje dan haalt... ik snap niet waarom hij daar zo lang over hoeft na te denken..... een BBB met Carolientje EN Omtzigt zou dan weleens de 40 zetels kunnen gaan halen... net zoals de laatste peiling in 2002 over Fortuyn die (nog bij zijn leven) op 38 zetels stond.

Ga maar na, de PVDA en het CDA haalden ooit makkelijk de 50 zetels per partij, dat feest voor ze is allang voorbij... er is dus een kaalslag bezig bij de gevestigde partijen en daar zou Omtzigt van moeten profiteren.

En aansluiten bij BBB is voor hem de makkelijkste weg, geen gedoe met ondersteuningsverklaringen (570 mensen die in persoon naar het stadhuis moeten om te tekenen), je laten registreren en dan nog een kandidatenlijst bij elkaar sprokkelen met zo'n 30 mensen op de lijst.