Afgelopen donderdag sprak informateur Kim Putters met Pieter Omtzigt en Dilan Yesilgöz, en vrijdag met Geert Wilders en Caroline van der Plas. En vandaag spreekt Putters eerst met Pieter Omtzigt en Dilan Yesilgöz, en daarna met Geert Wilders en Caroline van der Plas. Maar! In de tussentijd is er nogal wat veranderd, namelijk dat er in de Haagse wandelgangen nog al hard gefluisterd geschreeuwd is door de andere drie dat er met Omtzigt niet te onderhandelen valt. Dat vormde de afgelopen 100 dagen geen beletsel om wel de hele tijd door te onderhandelen, en zolang er geen verkiezingen/partijscheuringen zijn heeft NSC nog steeds 20 zetels, dus deze onhoudbare situatie zal waarschijnlijk nog wel even stand houden. Was Ronald Plasterk er nog maar om deze plooien glad te strijken!