Kijk. U bent misschien boos op Pieter Omtzigt. Of teleurgesteld. Of u vindt dat Wilders het er zelf ook wel een beetje naar getwitterd heeft. Of iets anders. Maar dat is waarschijnlijk omdat u geen academicus bent, zoals Laurens Buijs. Een academicus buiten de academie misschien, maar daardoor wel een academicus met volledige academische vrijheid. En dan ga je nadenken. Want er is natuurlijk een schaduwregering. Dat is helder. En die heeft 'dirt' over Omtzigt. Want zo werken schaduwregeringen. Lees er de academische literatuur maar op na. Maar de open kwestie blijft: welke 'dirt'?