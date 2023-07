Prachtig democratisch tijdsbeeld (klikken voor groot) uit 1933 via Roelof Bouwman, redacteur Ouderwets Nieuw Realisme™ van de Elsevier. En het mooie is: u mag zelf uw conclusies trekken. Gaat u voor: valt wel mee met die versplintering, of voor" OH JEE DE JAREN DERTIG ZIJN TERUG? Het was in ieder geval een andere tijd, toen de Algemene Nederlandse Fascistenbond zichzelf nog niet als een 'geuzennaam' zag. Wij hebben even opgezocht wat Lijst-Wolswinkel was en het 'Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967' van DNPP stelt niet teleur: "De Lijst Wolswinkel telde twee kandidaten: Sander Wolswinkel, landbouwer te Woudenberg, en Gijsbert de Vos, landbouwer te Groot-Ammers. Wolswinkel en De Vos zochten hun aanhang vooral onder de door de economische crisis zwaar getroffen varkenshouders. De partij afficheerde zich ook als Bond van Varkenshouders. De reeds bestaande officiële Bond van Varkenshouders distantieerde zich in een in verschillende kranten gepubliceerde brief evenwel van Wolswinkel en De Vos." U ziet het: desinformatie, guilt by association en boze boeren in de politiek zijn niet van gisteren. Zelf klikken op meer info over 'Recht en Vrijheid', de 'Proletarische Groep' ("distributie van twee eieren en een halve kan melk per dag aan alle werklozen") en de 'Limburgsche Federatie' kan daarrr.