Ja, zo ken ik er nog wel een.

Ooit was elk lid in de tweede kamer min of meer op zichzelf aangewezen en nog geen sprake van partijen. Op zich is dat systeem helemaal eerlijk, de 150 mensen met de meeste stemmen komen in de kamer, de rest pist naast de pot.

Helaas, toen kwamen de 'bondjes', de politieke partijtjes.

Voor het vlot beslissen is dat nog wel te begrijpen (met 150 partijen is het lastig zaken doen in ons polderend systeem), voor de rest is het vrij zuur als 'jouw' partij kiest voor wat de 'tegenpartij' als standpunt innam.