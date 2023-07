Mooi, eindelijk van deze olifant in de porceleinkast af. Wel grappig, vandaag op de radio in een item over het woningtekort dat nog veel groter is dan gedacht. Een reporter had een maand geleden gesproken met investeerders, waaruit bleek dat die zich allemaal hebben teruggetrokken uit projecten voor het ombouwen van kantoren naar woningen, enkel en alleen door het beleid van Hugo. Dat werd nu terloops genoemd maar was dus al info van een maand oud, en dat dit gaande was is al veel langer bekend. Toch is het geen enkele keer eerder genoemd door de media in eerdere topics over het tekort aan huizen. Blijkbaar kan het nu opeens wel, nu Hugo demissionair is.