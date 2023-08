Huh?!?



VVD maar 6 zetels verlies? Na 4 kabinetten lang voor gelogen en te zijn opgelicht, willen "we" een centenbakkengezichtje met een turks paspoort?



Heel veel NLers willen geen Turkse als minister!! Ik ook niet. En zeker geen dubbel paspoorter die nauwelijks ervaring en kennis van zaken heeft, en alleen goed is in holle woorden. Wat we dan voor Mark terug hebben in een Mark 2.0, een volgende leugenachtige pinokkio, maar dan met lippenstift op.

Dus sorry Dilan. Zolang je geen afstand van je Turkse nationaliteit doet, is het voor mij een dikke "NEE!" Ik snap trouwens ook niet waarom Dilan eerst zo interessant doet over dat haar vader, volgens haar, een politiek vluchteling was en hier naartoe moest vluchten. En dan vervolgens hier opgroeien, leren, leven, werken, de politiek in, maar ... 40 jaar later nog steeds niet je Turkse nationaliteit inleveren.

Dat maakt haar imho ongeloofwaardig en onbetrouwbaar



En de bruinhemden (groen+rood=bruin) naar 26!?!?



Er is werk aan de winkel voor het roze leger! Of, hoeveel langer gaan "we" nog wachten, tot we een campagne ertegen gaan voeren? Waar is de tijd gebleven van het (nee tegen- ) Oekraïne referendum?



Er gaat pas écht iets veranderen, als VVD met D66 en de bruinhemden-fusie beneden de 10 zetels blijven.