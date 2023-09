Ja, materiaal uit het weekend, maar toch nog even hoor. Want als "mensen hebben geen ideeën, ideeën hebben mensen" al opgaat voor volwassenen, wat hebben kinderen dan eigenlijk? Daadwerkelijk soevereine volwassen denkers zijn al extreem zeldzaam [*insert: haha ja zo is dat inderdaad, gelukkig ben ik het wel*]. Maar soevereine kinderen bestaan in politiek/maatschappelijke arena's categorisch niet. Dat is helemaal niet erg, kinderen zijn immers kinderen omdat hun psychologische wereld enkel en alleen bestaat in een ontvankelijke verhouding tot hun omgeving. Maar laten we dat dus vooral niet vergeten bij het zien van de bovenstaande beelden. Want wat is nou ongeveer de event chain waarlangs zo'n kind met een 'overtuiging' als "straks ga ik dood omdat de wereld niet meer bestaat" op de A12 belandt? We horen uw overpeinzingen graag.

En dan nog even het onderstaande openingsshot van Omroep West. Want dat beeld illustreert toch vooral dat adolescent-mannelijke opstandigheid gewoon een kanalisering zoekt, en wat het kanaal dan uiteindelijk is maakt eigenlijk vrij weinig uit. Of zoals GroenLinks dat - overwegend terecht en correct - tijdens de Mocro-Rellen in de zomer van 2020 noemde: "Jonge mannen in de kracht van hun leven moeten een spreekwoordelijke leeuw doden. Dit zijn jonge ongeleide krijgers."

Enfin, als ze maar Veilig Thuis kwamen.

Omroep Wests openingsshot: "KLIMAAAAAT. HEEEEUUUJJJ!!"

het is een KINDERFEEST