In één tweet legt ze de gehele dubbele moraal die steeds gehanteerd wordt bloot:

We mogen het steeds niet hebben over migranten, Marokkanen, buitenlanders, etc.

Krampachtig moeten we alles dat niet Nederlands is toch 'Nederlander, Medelander, etc' noemen. We zijn immers o zo inclusief, waardoor onderscheid niet genoemd mag worden. Tótdat dat onderscheid zo gebogen kan worden, dat je er het tuigvolk een hand mee boven het hoofd kan houden onder verregaand cultuurrelativisme. Dan is het ineens OK om de meest wilde (en eigenlijk denigrerende) fantasieën los te laten over de Nobele Wilde.

Het hoort bij hun cultuur om ten strijde te trekken. OK, dat noteren we dan maar even. Mogen we dan ook zeggen dat we die achterlijke, tribale, militante cultuur zat zijn? Nee, dat mag dan ineens weer niet. Het zijn namelijk wel NEDERLANDERS, dus onderscheid maken mag niet.

Daarbij heeft mevrouw geen idee hoe ver ze uit de bocht vliegt met haar achterlijke Masai-vergelijking: De afstand van Marokko naar Kenia/Tanzania is meer dan het dubbele van Amsterdam naar Marokko. Het heeft dus geen reet met Marokkaanse jongerencultuur te maken. En als ze het niet specifiek heeft over Marokkaanse jongerencultuur, maar over de uitdagingen van jongeren in het algemeen? Prima. Laat bij die jongeren dan maar, zoals ze zelf noemt, de studietijd als transitiefase gebruiken. En kom niet aan met 'de maatschappij ontneemt ze de kans'. Ik ken zat kaaskoppen die via hun ouders geen geld hadden voor een studie, elke cent collegegeld verdiend of geleend hebben, en met torenhoge studieschuld, maar wel een diploma zitten. Als we inclusief willen gaan spelen en iedereen als normale 'Nederlander' moeten gaan zien, gedráág je dan ook als normale Nederlander. Kan je dat als groep niet opbrengen, dan is er dus GEGRONDE reden tot kritiek op je groep. Met je gelul over leeuwen doden.