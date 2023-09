Dan toch maar even wat aandacht voor de demonstratie zelf. Zoals de boeren zorgen voor ons eten, zorgt een goed klimaat voor onze overleving. Nog niet nu, nog niet over 10 jaar, maar wel over een halve eeuw, als het mogelijk 4 a 5 graden opwarmt, we weten nog niet exact hoeveel maar de gevolgen van zo'n opwarming zijn echt catastrofaal op een schaal die we nu niet eens kunnen verzinnen.

Het dilemma voor de XR demonstranten is dus vooral: Hoe wijzen we de politiek op dit naderende fiasco, en nemen we daarbij de wet altijd serieus of gaan we een klein stapje verder? Voor boeren was die afweging al gemaakt, zij namen zelf het besluit dan hun (eigen) toekomst belangrijker was dan de openbare orde en veiligheid. Het ging de boeren dan nog niet eens niet eens om de planeet of de andere mensen in dit land maar om hun eigen bedrijf.

Maar nee, de focus ligt puur op het "deugen" en hoe fout deze mensen bezig zouden zijn. Het aardige of eerder tragische is: De geschiedenis zal ze in het gelijk stellen, al is dat een schrale troost voor wie straks de gevolgen ondervindt van de blinde onwil waarmee de wereld een naderende klimaatramp vermijdt aan te pakken.