“Laten we het maar gewoon gaan doen, stoppen met fossiel, want heel veel mensen kunnen precies voorspellen wat er gaat gebeuren…”

Ja Gerrit, er zijn ook heel veel mensen die precies kunnen voorspellen wat er gebeurd als we er niet mee stoppen dat is wat jij doet toch? Laten we het daarom maar gewoon niet stoppen, om ook maar met drogredenatie te komen.

En ook deze “Wat buiten beeld blijft is dat wij MOETEN stoppen met fossiele brandstoffen”

Nee, Gerrit, daarmee worden we doodgegooid de hele dag op de radio, internet en tevee. Maar het punt is het MOET dus NIET. Het is de wil van een groep mensen omdat: “De kern van het probleem is dat wij fossiele brandstoffen verbranden en elke kilo die wij daarmee doen draagt bij aan het verschijnsel, dus elke kilo die we niet verbranden helpt mee.”

Ja Gerrit, natuurlijk is dat zo. Maar hoe groot is het aandeel co2 aan de klimaatverandering? Van ijstijden, tot hete periodes waarvan bekend is dat die hebben plaatsgevonden, daar hadden heel veel factoren een invloed op. Ook is bekend dat in periodes van hogere temperaturen er hogere concentraties co2 waren. Maar de vraag is wat is het causale verband tussen co2 en de temperatuur in graden? Want daarover is men het in de klimaatwetenschap niet eens.

De co2 concentraties stijgen, dat klopt en de modellen voorspellen redelijk goed hoeveel ppm (parts per million) er op een gegeven tijdstip zijn. Maar wat ook mee gewogen moet worden is hoeveel co2 er uit de atmosfeer verdwijnt.

Wat opvalt is dat toenemende industriële co2 concentraties enigszins gelijk lopen met de temperatuur stijging, alleen is er een dikke discussie gaande over oorzaak gevolg en in hoeverre een bepaalde concentratie co2 voorspeld welke temperatuurstijging dat veroorzaakt.

Wat verder opvalt is dat de grafiek met co2 uitstoot (het model dat nauwkeurig is) afvlakt vanaf 2020 - 2030, ondanks dat er geen significante co2 daling is. Oftewel als de co2 concentratie gelijk loopt met de temperatuurstijging, dan zal die afvlakken. En wat nog mooier is als we op de oude voet doorgaan onstaat er vanzelf een net zero situatie, dat hetgeen dat wordt uitgestoten ook wordt geabsorbeerd.

Als we dan nog eens 3% reductie (door efficiency) weten te bereiken, bijvoorbeeld door innovaties bij verbrandingsmotoren, dan lukt het om de parijsakkoorden te halen.

judithcurry.com/2023/03/24/emissions-...

Maar ja, zo veel nuance past niet echt in de klimaatpaniek. Dus Gerrit, hartstikke leuk dat je van mening bent dat ‘we’ moeten stoppen met olie, maar ik denk daar heel anders over. Veel plezier op je boerderijtje met kolenkachel Gerrit, you can do it, back to the sixties, toen geluk nog heel gewoon was en het leven overzichtelijk.