Zoals ik het zie: Iedereen die iets op het corona beleid had op te merken werd wappie genoemd -zoals nu weer gebeurd- en plaatst u iedereen die kritiek heeft op de klimaatmaatregelen onder het klimaatontkenner kopje. - Over een jaar of vijf zullen we wel zien zegt u cryptisch.

Je verstoppen achter de meest geradicaliseerde figuren met de meest exotische theorieën wappies om te vermijden het ook te hebben over het feit dat ook werd geroepen dat natuurlijke immuniteit beter was dan immuniteit door vaccinatie, dat vaccins niet beschermde tegen verspreiding, dat lockdowns dat ook zeer beperkt deden en dat mondkapjes vooral schijnveiligheid boden.

www.tudelft.nl/2021/3me/september/del...

youtu.be/IiA1S6NvCo4?si=UmzL4MBgfAF_S...

Vervolgens doet u met het klimaat hetzelfde. U verdeeld de wereld in de groep die het bij het rechte eind heeft en de ontkenners. Ondanks dat meerdere malen is aangetoond dat e.e.a. genuanceerder ligt en dat net als bij corona het niet klopt dat ‘the science has settled’ :

www.dw.com/en/climate-change-do-not-o...

www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord/...

judithcurry.com/2011/07/21/stephen-sc...

Waar het om gaat is dat er met nogal wat stelligheid door gezagsdragers en ‘expert’ dingen beweerd worden die niet kloppen. En dat elke vorm van kritiek wordt afgeserveerd door de ander te verketteren.

De corona maatregelen hebben een hoop schade aangericht, een goed debat of kritisch onderzoek naar het overheidshandelen heeft nog niet plaatsgevonden.

En ook met het klimaat gebeurd hetzelfde. De politiek pikt het op er wordt paniek gezaaid, alarmisme, vervolgens wordt er beleid uitgerold dat nogal ingrijpende gevolgen heeft waarvoor de noodzaak twijfelachtig is en wordt kritiek heel makkelijk weggezet als ontkenning.

Dan kun je de ander impliciet dom noemen. Terwijl als je kijkt naar de wijze waarop wordt gecommuniceerd door de gelovigen je aantal conclusies kunt trekken. Voor het gemak laat ik het er bij twee om mijn punt te maken:

1. Een gebrek aan inhoudelijke argumenten op kritiek waardoor de ander maar gemakzuchtig als wappie of klimaatontkenner wordt wegezet. Dat getuigd van bekrompenheid en domheid.

2. Een gebrek aan geduld en tijd om inhoudelijk op de ander te reageren. Daarmee doe je de complexiteit geweld aan en weiger je te erkennen dat eea genuanceerder ligt.

Wat mij verbaasd is dat er zeer ingrijpende maatregelen worden getroffen terwijl de grond waarop dit gebeurd uiterst wankel is. Dat tast het vertrouwen aan en is voer voor de wildste en meest vergezochte complottheorieën.