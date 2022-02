Wat ik me nou afvraag is het volgende. Wat maakt Kaag tot iemand die bij uitstek in staat is om te beoordelen of iemand's Twittergedrag "een inspiratie en voorbeeld voor velen" is? Is het zijn stijl? Of is het toch de inhoud? Of is het, wat ik vrees, de 'boodschap' die hij verkondigt? Dat het klimaat verandert en dat we met z'n allen naar de verdoemenis gaan als we niet applaudisseren voor alles wat minister Jetten al drammend door wil drukken?

En wie zijn toch die mensen voor wie dat gedrag dan "een inspiratie en voorbeeld voor velen" is? Is dat het volk in den brede? Of is het specifiek de D66-stemmer die het gelijk van D66 in zijn woorden weet terug te vinden?