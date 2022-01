Van harte Gerrit. "It is not titles that honor men, but men that honor titles." — de naamdrager van je prijs

Wat is dit eigenlijk voor een uitreiking? Op de website lezen we: "Bij de ideeën van de politieke denker Machiavelli denkt men al snel aan het principe ‘het doel heiligt de middelen’. En inderdaad is het zo dat de Machiavelliprijs gaat naar degene die dit principe het meest effectief in praktijk heeft gebracht. Maar wel op een positieve manier, voor een sympathiek doel en met een maatschappelijk relevante opbrengst." Okay dus een soort prijs voor meedogenloosheid maar dan voor wat de mainstream politiek en media (zie bestuur na breek) een goed doel achten.

In de uitreiking lezen we: "Met veel geduld dient hij mensen van repliek die op zijn berichten reageren. Rustig, maar ook gedreven blijft Hiemstra uitleggen wat het probleem is en wat de oorzaken zijn. In begrijpelijke taal blijft hij benaderbaar en bereikt hij een breed publiek." Nou, da's een interessant commentaar. Want we zochten even op "geblokt gerrit hiemstra", en aan die lijst komt vanaf begin 2019 al geen einde.

Hiemstra is natuurlijk vooral een systeemideoloog en klimaatondernemer die zijn miljoenenpand bouwde langs een rivier vlakbij het IJsselmeer waar de boel als allereerst overstroomt als de Afsluitdijk het onherroepelijk begeeft nadat z'n eigen praatjes uitkomen. Maar omdat het alweer 18 jaar geleden is dat Gerrit de prijs voor best geklede man won, kunnen we hem Machiavelliprijs eigenlijk alleen maar gunnen.

Het: 'bestuur'

"Geduldig en blijft benaderbaar"