De beste weerman die we nooit hebben gehad is (bijna) niet meer. Gerrit Hiemstra (heel rijk) deed tussen het iedereen belerend en vermanend toespreken door wat van die schermklusjes erbij bij de NOS. Beetje naar kaartjes wijzen en roepen dat het morgen mooi weer gaat worden en dat dat allemaal uw schuld is van uw voetafdruk. Maar nu - kostje gekocht - wordt hij fulltime klimaatactivist. "Tot nu toe heb ik vooral veel verteld en gesproken over klimaatverandering, maar nu wil ik er ook echt iets aan gaan doen." Van de regen in de drup. Succes Gerrit!

