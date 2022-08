We hebben thuis aardig wat TV-zenders, waaronder al die Discovery-achtige zenders; History, National Geografic, etc.

Daar komen best interessante uitzendingen voorbij, over van alles en nog wat; oorlogen, natuur, rampen, misdaden, etc. Maar afgelopen jaren kwamen er ook minimaal 20 series (!) over spookhuizen voorbij; "a haunting in" "paranormal survivor", etc. Ook ernstig debiel zijn series als "ancient aliens" en "oak island".

Allemaal nepnieuws, maar niemand valt erover. Kennelijk is het verspreiden van totale onzin alleen een probleem als de politieke elite daarover valt. Dat verklaart ook waarom de "publieke" omroepen nooit worden aangesproken op structureel nepnieuws en zelfs kwaadaardige lastercampagnes tegen de oppositie. Net als History heeft ook de npo soms interessante programma's. Maar bij bepaalde onderwerpen (EU, immigratie, islam, etc) weet je dat je voorgelogen wordt.

En zonder belastinggeld zou ik dat prima vinden overigens, History mag immwrs ook hilarische onzin verspreiden. Maar val dan niet over soortgelijke onzin op internet of ON, puur omdat je alle oppositiegeluiden afwijst, of zelfs wil verbieden.