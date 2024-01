Best gelezen in het Volkskrantje vandaag: CODE GEEL IN HEEL NEDERLAND VANWEGE KANS OP GLADHEID. En die VK-mensen hebben geeneens een auto en bovendien zitten ze allemaal binnen want op straat heerst extreemrechts. Nederland wordt as we speak geteisterd door buientreinen en steeds kouder wordend asfalt. Code Geel voor groot deel van het land vanaf 18:00 uur. Check de temps van uw local snelweg op RIJKSWATERSTAATSTROOIT (inzoomen aub) en hou de buienradars in de gaten - als die witte vlekken een geeloranje kleurtje krijgen, is het mis. Hiero de live Sneeuw-0-Meter. Sterkte allemaal voor nu. Later meer.

Update: BRABANT HAS FALLEN