'naar eer en geweten...', daar zit em de crux denk ik. Een actie als deze was nog nooit eerder vertoond in Nederland. Hoe zit het dan met de eer en gewetens van de huidige dienders? Op de zijkant van trekkers schieten omdat men zich bedreigd voelt, een waterkanon vol op het hoofd van nog geen 10 meter waarachter zich direct een betonnen muur bevindt want ze hoorde daar niet te zijn, maar als ze staan te dansen op de in de brand gestoken politiewagens, ja dán treedt men de-escalerend op. Ik krijg steeds vaker de indruk dat de agenten wel los gaan op demonstranten wanneer dat veilig is, en gelijk hun frustraties over die keren dat men zich moest in houden er gelijk maar even bij afreageren. En in de eer en gewetens van hedendaagse rechters heb ik ook zo mijn twijfels tegenwoordig. Laten we het er op houden dat rare wereldvreemde met kromme logica onderbouwde uitspraken geen uitzondering meer zijn. In bijna 95% van de rechtzaken tussen verzekeraars en claimindieners beslist de rechter in het voordeel van de verzekeraar.

"Het valt de onderzoekers bijzonder op dat het Gerechtshof in Arnhem in 32 van de 34 bij hen bekend zijnde arresten, waarbij de verzekeraar één van beide partijen is, ten voordele van de verzekeraar uitspraak deed door het vonnis van de Rechtbank te bekrachtigen dan wel te vernietigen. Het betreft de onderstaande arresten (uitspraken):"

www.sdnl.nl/irm.htm