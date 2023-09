"Het dragen van een hoofddoek is een vrije keuze.''

Niet in Iran, en niet in Nederland, en nergens niet. Wat zou het nou niet een prachtig statement van solidariteit met de 'zusters' in Iran zijn (die weer de straat op gaan met gevaar voor eigen leven om te protesteren tegen de islamitische dwingelandij van de ayatollahs en mullahs en hoe die debielen verder allemaal heten), indien zo'n Fonda Sahla, of die Kauthar van GL, of die nieuwe hoofddoek die op plaats 2 van de GL/PvdA lijst is geplaatst, of andere BNers met een hoofddoek, om te zeggen: ''Kijk, hier in het vrije Nederland is het dragen van een hoofddoek een persoonlijke keuze van de vrouw, en om dat te bewijzen, en om mijn steun aan de Iraanse vrouwen te tonen, laat ik mijn hoofddoek een week thuis." Ook mbt tot die jarenlange discussie over een hoofddoek als toevoeging aan het politie-uniform (waar Dilan een paar maanden geleden een eind aan heeft gemaakt): waarom kan een moslima die heel graag bij de politie wil, er niet voor kiezen om te zeggen: als ik in functie ben, heb ik geen hoofddoek op, maar een politiepet, of cap, of weet ik wat ze op hun hoofd hebben (vaak niets, geloof ik), en als ik na mijn dienst weer mijn burgerkloffie aantrek, doe ik ook mijn hoofddoek weer op. Wat is daar zo moeilijk aan? Dat zou een soort Nederlandse, moderne flexibiliteit demonstreren, een soort Neder-islam.

Maar dat doet er werkelijk geen één, nul. Dus ik geloof die bullshit van vrije keuze totaal niet.