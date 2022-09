Heb het hier al meermaals betoogd, de vrouw is de achilleshiel van de Islam als religieus systeem. De preoccupatie met al het vrouwelijke kenmerkt een patriarchaal systeem dat enkel overeind kan blijven als de strikte scheiding tussen man en vrouw en het daaraan onlosmakelijk verbonden machtsverschil in stand blijven. De wijze waarop de vrouw onderdrukt wordt is voor een groot deel een erg krampachtige en kan enkel bestaan bij de gratie van een veelheid van taboes, regels en regeltjes, alle gericht op het nauwkeurig controleren en sturen van het gedrag van de vrouw, van de wieg tot het graf. Op elke poging van een vrouw om meer vrijheid te verkrijgen hebben de schriftgeleerden een passend antwoord, sterker nog, alles wat de vrouw en het vrouwelijke betreft is nauwkeurig in kaart gebracht en vastgelegd in code, en de minste of geringste aanwijzing richting afwijkend gedrag wordt in de kiem gesmoord.

Maar, het is een wankel evenwicht. Want de Islamitische man is tegelijkertijd bang van de vrouw, bang van het vrouwelijke, bang van de krachten die systematisch in toom worden gehouden. Het is als leven op een vulkaan. Het Christendom vertoonde in vroeger tijden eveneens die diepe angst voor het vrouwelijke, culminerend in eeuwenlange heksenvervolgingen. Het kost een hoop energie om het wankele evenwicht in stand te houden, en in de wereld van vandaag is het steeds moeilijker om de vrouw haar plaats te blijven wijzen.

De revolutie in Iran is een door vrouwen geleide revolutie. Er doen wel mannen mee, maar dat zijn degenen die de door opvoeding meegegeven angst voor het vrouwelijke kwijt zijn of kwijt beginnen te raken.