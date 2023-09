Lollige doch treurige X-conversatie tussen de heer Pritt van GeenStijl en de gemeente Amsterdam over de bespottelijke vuilniswagensaga. U weet inmiddels: de gemeente Amsterdam duwt zzp'ers en mkb'ers richting faillissement en zelfmoord met verstikkende dieselregeltjes, maar heeft zelf nog even snel 37 vervuilende stinkvuilniswagens aangeschaft. Bewoners en ondernemers van Amsterdam krijgen nu een sloopregeling voorgeschoteld onder het mom van 'goh wat denken we toch mee', maar de maximale sloopsubsidie zonder stadspas is € 1.500. Derhalve wederom het praktijkvoorbeeld: een zzp'er kocht in 2017 een uitstekende Euro 5 Mercedes Vito voor € 25.000, krijgt een paar jaar later een achterlijke dreigbrief, 'mag' die (nog steeds prima functionerende) bestelbus laten slopen voor € 1.500 en moet dan € 40.000 kapotslaan op een elektrische schijtbus met het vermogen van een woensdagkrant en een bereik uit de hel. Hartstikke bedankt gemeente Amsterdam, want zó worden hardwerkende ondernemers (met door corona niet al te veel vet op de botten) dus richting de afgrond getreiterd.

Dan het 'verweer' van de gemeente Amsterdam over de aankoop van de 37 stinkdiesels. "Helaas is de infrastructuur voor opladen op de werflocaties in 2025 nog niet volledig gereed." Helaas is de infrastructuur voor het opladen van bestelbusjes IN HEEL AMSTERDAM ook nog niet volledig gereed maar dat maakt de gemeente dan wat minder uit want: Amsterdammers kunnen de tering krijgen van de gemeente Amsterdam. De autobranche vreest voor problemen op het stroomnet, er zijn te weinig voertuigen (e-bestelbus-occasions zijn er al helemaal niet), er zijn te weinig laadpalen, klussen aan de andere kant van het land kun je vergeten (want geen bereik), enzovoorts. Maar meedenken, nee hoor, dat doet de gemeente niet. Want: AMSTERDAMMERS KUNNEN DE TERING KRIJGEN.

Zélf kocht Zita Pels (Groep Timmermans) dus nog wel even 37 dieselvrachtwagens, die 'voor 1 januari 2025 geleverd moeten zijn'. Want precies dán mag de gemeente nog gebruik maken van de overgangsregeling tot 2030. Maar, zo schrijft de gemeente dus: "(...) en zullen daarom tussen 2026 en 2029 geleidelijk overstappen op emissievrije vuilniswagens." Oftewel: lekker 37 joekels van vrachtwagens aanschaffen en deze dingen afschrijven binnen 1, 2, 3, 4 of 5 jaar. Dat is duurzaam! Weet u wie trouwens niet kan afschrijven in 1, 2, 3, 4 of 5 jaar? Mkb'ers, want die gaan dan KAPOT. En waar de burgers onder bedreiging van torenhoge boetes en boa's aan de deur tot voor velen onmogelijke verduurzaming gedwongen worden, heeft de gemeente voor zichzelf al een olifantenpaadje ingebouwd: "Volgens Pels kunnen de 37 vuilniswagens, circa 20 procent van het totaal in Amsterdam, ook na 2030 nog ingezet en verkocht worden, maar de wethouder erkent wel dat ze in principe in vijf jaar afgeschreven worden." In principe, ja.

Lieve zzp'ers, mkb'ers en ondernemers te Amsterdam - ze naaien u.