Stel, u bent schilder uit Amsterdam. Of loodgieter, of aannemer, of wijnboer, of setdresser, of slager, of tegelzetter, of verzin maar iets gezelligs. Klusjes door het hele land. Vijf jaar terug hebt u 25.000 euro kapot geslagen op een prachtige Mercedes Vito uit 2016. Euro 5. Nog geen ton op de teller, ding kan nog een eeuw mee. Ploft er twee jaar later zo'n vieze dreigbrief op de mat van de megalomaanste gemeente van Nederland: je bestelbus is straks niet meer welkom op je woonadres, koop maar een nieuwe. U weet inmiddels wel: occasion EV-busjes (die paar die er zijn) hebben het bereik van een bak stront (zo'n 150 km, zonder inbouw, met inbouw veel minder, als je een klus in Rotterdam hebt ben je al verneukt) en dat staat dan nog los van het feit dat de zzp'er of mkb'er die oude bestelbus natuurlijk niet meer kan verkopen, en zeker geen 30.000 - 50.000 euro kapot kan meppen op zo'n e-Kutding. Zo gaan dus heel veel ondernemers en bedrijfjes: helemaal naar de kloten. Kapotgemaakt, in het faillissement gewerkt en met een touw in de schuur gehangen door de megalomanie van een klein clubje grachtengordelklootviolen in gemeente Amsterdam. Rutger Groot Wassink (GroenLinks), de verslaafde die met zijn 57 sigaretten per dag alleen al een voetafdruk heeft van hier tot de fabriek van Philip Morris, bomensloper Marieke van Doorninck (GroenLinks), de nuttige idioot van Vattenfall, en totale troela wethouder Duurzaamheid Zita Pels (GroenLinks), die doodleuk 37 bloedvervuilende nieuwe dieseltrucks heeft besteld voor de gemeente Amsterdam - en zich uit de penarie probeerde te hakkelen met een ongemeen laf kletsverhaal. Dan ben je dus niet alleen megalomaan en hypocriet, dan ben je regelrecht kwaadaardig.

Welnu, bestelbusbezitters in Amsterdam hebben eergisteren / gisteren / vandaag een nieuwe dreigbrief op de mat gekregen, met allemaal dwangmatig geleuter over wanneer hun busje weg moet, met info over: sloopregelingen. Sloopregelingen. Maar het wordt nog mooier: de zzp'ers en mkb'ers die door de gemeente Amsterdam richting zelfmoord worden gedreven krijgen een gratis EV EXPERIENCE. Op het circuit Zandvoort. Vriend, je bedrijfje gaat naar de kloten, maar kom in godsnaam naar onze EV EXPERIENCE mag je in zo'n schijtwagen rijden. Eén rondje, want dan is de accu weer op. En daar staat een 'gemeente-stand' (zelf zitten die GroenLinksers er natuurlijk niet, want ze staan met hun Teslaatjes in het voorsorteervak van een Tweede Kamerfunctie) waar ze informatie geven over 'kosten, laadvoorzieningen en netcapaciteit'. NOBODY. GIVES. A. FUCK.

Het is zo losgetrokken van de werkelijkheid, dat het bijna grappig is, ZO DIEP zitten die lui van de gemeente Amsterdam met hun kop in hun eigen reet. NOOIT komen ze buiten de grachtengordel, geen FLAUW idee hebben ze van wat die groenteboertjes, schilders, slagers, aannemers, stukadoors allemaal doormaken door die opgeven vingertjes, de problemen waar die lui tegenaan lopen, hoe ze dan moeten laden als ze naar klussen rijden, dat die elektrische stinkbussen niet eens een volle lading emmers kunnen tillen omdat ze te zwak zijn, hoe ze in godsnaam aan het geld komen zonder driedubbel over de kop te gaan bij de bank. Ja, dan spreken ze er eentje, ene Mohammed, die rijdt aubergines van A naar B, goh nou we hebben allemaal gesproken met Mohammed, die heeft nog wel een neef met cash, en daar hangen ze dan compleet beleid aan op. En de rest? Op kosten gejaagd en KAPOT gemaakt door die starre kutgemeente. Ze zullen wel weer wijzen op uitzonderingsbepalingen en ontheffingen maar dat is natuurlijk zwaar kansloos, want als je in de gemeente Amsterdam de verkeerde kant op kijkt krijg je al een boete van door die regressieve dementors van GroenLinks opgefokte boa's. Maar let op: voor iedere ondernemer, zzp'er en mkb'er die naar de kloten gaat sturen we hoogstpersoonlijk een rouwkaart naar de Stopera, t.a.v. Zita Pels en haar roedel ratten.