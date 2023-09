De VVD heeft de concept kieslijst alvast gelekt naar De Telegraaf, en de Volkskrant is er als de kippen bij om het schitterende premium-nieuws over te tikken. De kandidatenlijst van de VVD bestaat voornamelijk uit kakelkippen, met Schwab Angels Dilan, Sophie en Bente op het podium. Mijnheertje Dwangwet valt net buiten de medailles, Ruben "Grenzen Dicht (tot de verkiezingen)" Brekelmans vinden we op plek 6 en ook nog in de VVD Top Tien Eelco Heinen, bekend van maar liefst DRIE SCHRIFTELIJKE VRAGEN in 2023. Gehele VVD-lijst volgt later vandaag, want dan ben je als VVD 2 x in het nieuws op 1 dag. Zo werkt dat nou eenmaal in de Oude Politiek.