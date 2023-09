Niet waar!

De nieuwe VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz presenteerde vrijdag het verkiezingsprogramma. Haar verhaal ging vooral over bestaanszekerheid, nauwelijks over migratie.

www.nrc.nl/nieuws/2023/09/01/ook-de-v...

Volgens de nieuwe VVD-lijsttrekker is het „onverteerbaar” dat mensen hard werken maar niet rond kunnen komen: „Dat mogen we niet accepteren. Je moet gewoon geld overhouden.”

(Zie ook Oliver Anthony)

Met dat verhaal – „het issue van Nederland” – sloot Yesilgöz naadloos aan bij het CDA, GroenLinks-PvdA en de nieuwe partij van Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract, NSC), die ook telkens over ‘bestaanszekerheid’ spreken – dat daarmee het belangrijkste thema van de verkiezingscampagne lijkt te worden.

Dus het wordt een VVD/CDA/NSC/GLvdA coalitie? En, vooruit, de BBB erbij voor de kiezer die de VVD te links vond?

(In de laatste peiling van I&O Research, uit augustus, is de VVD de derde partij, na NSC (31 zetels) en de combinatie GroenLinks-PvdA (28). Van de huidige 34 zetels zouden de liberalen er 22 overhouden.)