Dit kabinet zit zonder energie. Het is op. Uitgeblust. Dat straalt het aan alle kanten uit, maar is misschien nog wel het beste te zien aan stikstofminister Christianne van der Wal, de bewindspersoon met mogelijk de minst rechte rug in dit kraakbeenkabinet. Had op verkiezingsavond nog een grote mond over haar onwrikbare stikstofplannen, maar werd rap daarna teruggefloten door de poppetjes die het beleid echt bepalen en houdt zich sindsdien op de vlakte terwijl mama Kaag en papa Hoekstra over haar dossier vechten. Van der Wal distantieert zich volledig van de groeiende breuk in de coalitie en verschuilt zich in haar werk, waarbij ze vooral geen kant kiest met antwoorden als: "Ik ga niet vertragen, ik ga niet versnellen. Ik ga gewoon verder in het normale proces." Waarna ze eigenlijk moet toegeven dat ze het ook allemaal niet meer snapt en daarom maar even teruggrijpt naar de heilige teksten. "Wat ik snap is dat op dit moment het coalitieakkoord staat. Dat is de leidraad voor mij. Ik laat me maar even niet afleiden." Ze geeft geen mening, ze pakt geen leiding, ze is slechts een uitvoerend onderdeel in de machine van Rutte IV. Een machine die inmiddels luid piept en kraakt door het BBB-zand dat de Provinciale Statenverkiezingen tussen de tandwielen hebben gegooid. Langzaam, bijna in slow motion, valt deze regering uit. En Van der Wal lijkt het eerste onderdeel dat het al heeft opgegeven.