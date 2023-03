: Het is geen kwetsbare natuur, kwetsbare natuur is een construct. Natuur die serieus ten onder gaat een wat stikstofverbindingen? We hebben het niet over dioxine.

Dat pseudointelligente gelöl van what has been seen can't be unseen geldt voor kennis van zaken die niet meer weg gaan en blijvend ind e weg blijven zitten en dus tot een andere route dwingt dan je ooit dacht. Wat hier gebeurt, is dat natuurgebieden prima functioneren, ook met meer stikstof, of dezelfde stikstof. Wellicht verarmt de diversiteit op die plek, maar dat is lokaal en angst daarvoor is wat je zelf je inbeeldt. Het gaat dan om zaken die op arme grond leven.

De gekte vandaag is dat vruchtbare arme grond en warmte de echte vijanden worden genoemd en dat nu wordt gestreefd naar koeling van de Aarde en naar arme gronden.

Gewoon knettergek.

Met je what has been seen can't be unseen.