Het probleem is dat Nederland Europese wetgeving op een dramatische manier heeft geïmplementeerd. Dat zal geen toeval zijn. Dat is een kwaadaardige kongsi van ambtenaren, zelfgeslagen milieuridders van Groenlinks, Greenpeace en ander kwaadaardig extremistisch milieuvolk (veganistisch, vegetarisch, anti-vlees, sowieso anti-boeren en anti-economie want dat vervuilt alleen maar, dat is het even in grote lijnen en dan weet je wat er uit wlke overleg ook zal komen als je die mensen de ruimte geeft en die ruimte hebben ze gekregen en 100% benut).

We zullen dit terug moeten draaien, anders blijft het etteren.

Doen we dat niet, dan is de mafia alias de politie degene die boeren gaat verjagen want vergunningen worden ingetrokken en doorgaan is dan illegaal en dan weet je het wel.

Democratie en rechtsstaat zijn leuk, totdat je het door extremistisch links milieuvolk laat bestieren. De USSR was formeel ook een democratie.