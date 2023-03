Zo. Hier verder met de berichtgeving omtrent de aardverschuiving in de vader boerenlandse politiek. Met 85% van de getelde stemmen gooit ANP de prognose op 15 Eerste Kamerzetels voor Caroline en de haren, evenveel als de complete Linkse Wolk samen. Nu blijft het nog twee maanden spannend over de precieze zetelverdeling, maar het is duidelijk dat geen enkele partij zo groot wordt als BBB. Uitslagen per gemeente daarrr. VVD: verlies. CDA: weggevaagd. D66: verlies. ChristenUnie: verlies. Belangrijke drijfveer: ontevredenheid over kabinet (joh). Samenvatting: kiezer zet een dildohelm op. Reactie Mark Rutte: kabinet kan stabiel blijven. Joe.

Nederland kleurt groen