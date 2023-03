@Is dit nog nieuws? | 15-03-23 | 23:48:

Verkiezingen gaan altijd, in hoge mate dan, over wat mensen vinden van bestuur en visie op de samenleving. TK, PS is dan niet zo heel bepalend. Bovendien is door de partijen deze verkiezing heel erg nationaal gemaakt. Niet zo gek, want denk dat meeste kiezers ook zo een beetje kijken. Het is ook niet de eerste keer bij de PS dat dit zo gaat.

Dit geeft echt wel iets aan over de politieke stand van het land.

De YT van Maurice de Hond is wat dat betreft wel heel leuk. Veel duiding over wat kiezers doen en niet zo over de poppetjes in de partijen.