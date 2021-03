En zo zie je maar weer .

Money talks. De woestijnvos secreet Kaag , de afgezant van Klaus the fledermaus hebben ons in de tang en we zijn beland in een soort van een soort van grebbel grot waar "my precious"Bill smeagol ons een prikje wil toedienen en een enge tuinkabouter genaamd Paus Fransiscus Timmermans ons de klimaat religie opdringt.

Welcome in the world of make believe, Were you own nothing and will be happy.

www.youtube.com/watch?v=xoO2hwuRi7Y