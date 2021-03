Zo zie je maar weer, ook de GeenStijl reaguurders leven in hun eigen zelfbevestigende bubbel.

Hier is mijn tegel van gisteren, die best wel profetisch was:

.....

"Oh ja, morgen is het weer glas, plas, en alles blijft zoals het was.

Veel Nederlanders vinden dat Rutte het wel goed doet, let maar op.

GeenStijl is niet Nederland, de meeste Nederlanders volgen helemaal de politiek niet zo nauwgezet, en kijken veel te veel TV wat goed voor hen is.

Ikzelf stem deze keer op de SP, omdat ze op een praktische manier nog wat doen voor de gewone, niet zo rijke, maar wel werkende Nederlander, die langzaam gemangeld wordt in een veel te groot systeem.

Ook wordt alles sluipenderwijs duurder, maar de lonen zijn al jaren hetzelfde.

Wat wordt langzamerhand belachelijk duur? OV, huur, tabak, diensten van de overheid, gemeentelijke belastingen etc.

Alleen al aan huur + energie + internet ben je al gauw 1000 Euro kwijt.

En dat is ongeveer het minimum jeugdloon.

OK, blijf dromen.

De PVV blijft ongeveer even groot, de VVD ook, en de rest wordt verdeeld over al die kleine kudtpartijtjes."