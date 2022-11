1900; ongeveer 5 miljoen Nederlanders.

2000; ongeveer 15 miljoen Nederlanders.

2022; ondanks vergaande vergrijzing bijna 18 miljoen Nederlanders.

In dit tempo zitten we rond het jaar 2100 dus op 30 miljoen Nederlanders.

En het slechte nieuws is dat de immigratiecijfers steeds sneller stijgen; terwijl ook de geboortecijfers van de nieuwkomers veel hoger liggen. Er ontstaat dus een onomkeerbaar proces van versnelling van de bevolkingsgroei. Aangemoedigd overigens door oa COA, IND, EU en VN. Met dit beleid gaan we die 30 miljoen dus al ver voor 2100 aantikken.

En wat is de visie van de VVD daarop?

Stoppen bij 25 miljoen? En hoe dan?

Of doorgaan naar 30 miljoen, naar 300 miljoen?

Het staat vast dat we geen ruimte en geen infrastructuur voor onbeperkte massaimmigratie hebben. Nog los van alle bijkomende problemen met criminaliteit, islamisering, extremisme, (seksueel) geweld, terrorisme, etc. Overigens vaak gedoogd en zelfs gesubsidieerd door onze overheid.

Daarnaast lijken overheid en kabinet te streven naar structurele tekorten aan huizen, energie, water en voedsel. Dat zal bij overbevolking ook een hoop spanningen aanwakkeren.

Dus nogmaals, wat is de visie van de VVD hierop?

Kan dit land 25 miljoen, 30 miljoen of 300 miljoen mensen aan?

Wie durft een grens aan te geven?

Hoe gaan we die grens proberen te handhaven?

Of gaan we duizenden miljarden investeren in het aanleggen van de infrastructuur voor X miljoen extra mensen? Elke centimeter groen bebouwen, en alle milieuverdragen opzeggen?

Rond 2064 (over 40 jaar al!) zijn Nederlanders geen meerderheid meer in Nederland. Volgens het CBS althans, dus dat zal wel weer iets eerder zijn. Benieuwd of decennialang door de NPO gekweekte anti-autochtonenhaat dan nog consequenties gaat hebben voor Nederlanders die niet op tijd wegkomen. Gezien onze vergrijzing maken de achterblijvers weinig kans.

De nieuwkomers ook niet overigens. Een relatief groot deel van hen komt uit derde wereldlanden waar het bouwen en onderhouden van de samenleving onbekend is. Waar corruptie, clandenken, eer en geweld boven het gemeenschappelijk belang staan. Met die instelling zullen naast onze economie, onze welvaartsstaat en onze rechtsstaat ook onze dijken in verval raken. Met alle gevolgen vandien.

Rutte vindt visie iets voor de opticien. Daarom sloot hij verzorgingshuizen terwijl de naderende vergrijzing al decennialang bekend is. Mij lijkt het logischer dat een regering vooruitdenkt. Geen weken maar jaren of liefst zelfs decennia. Benieuwd hoe de rest van de VVD dat ziet.