Ik kreeg net een PostNL-medewerker aan de deur, wat per email aangekondigd was, met een aangetekende brief. Was deze keer wel een goed bericht, namelijk een diploma voor mijn stiefzoon, kind van mijn vrouw.

Dus het is zo te zien een Pakistaan of Indiër, de vorige postbesteller was ook een Pakistaan, dus die heeft hoogstwaarschijnlijk, zoals dat gaat in die allochtone kringen, zijn baan "gegund" c.q. doorverkocht c.q. iemand laten werken onder zijn naam om iemand uit zijn clan te 'helpen'.

Iets wat het grote verschil is tussen veel allochtonen: hun WIJ cultuur tegen onze IK cultuur.

Het voordeel van een WIJ cultuur is dat je een heel groot, zelfs internationaal netwerk hebt.

Een Marokkaan in Amsterdam kent mensen en familie in Antwerpen en Parijs. Een Turk in Amsterdam heeft kennissen in Rotterdam, familie en vrienden in Keulen, Istanbul etc.

Dus die kan altijd wel ergens terecht als hij werk, hulp, behuizing etc. nodig heeft.

Daarom zie je in andere steden en landen dezelfde trucs en cultuur, bijvoorbeeld de voorkeur voor bepaalde kapsels, Gucci, dikke auto's, alles.

Maar autochtone Nederlanders zijn het gewend om het alleen te rooien, wat in het uiterste geval tot eenzaamheid leidt, en gewoonlijk kun je bijna nergens aankloppen als je iets nodig hebt, behalve bij officiële instanties.

Maar beide systemen hebben hun voordeel en nadeel: WIJ cultuur: veel sociale controle en conformiteit, waar moeilijk uit te stappen valt als je afwijkt, bijvoorbeeld niet in islam gelooft, of bijvoorbeeld homo bent, of bijvoorbeeld wilt gaan studeren.

Het voordeel van een IK cultuur is dat sommigen tot heel nieuwe dingen in staat kunnen zijn, zoals nieuwe originele kunst en uitvindingen en theorieën.

En in theorie meer vrijheid, maar minder bescherming van de groep.

Ik ben bang dat de autochtone Nederlander het totaal gaat verliezen van dit cultuurverschil…

En om terug te komen op de postbesteller:

vroeger moest je en beledigd zijn, geen strafblad, en ook daadwerkelijk controleren of je het aan de juiste persoon afgeeft.

Nu kun je het af met zeer krom Nederlands, zo snel mogelijk van je pakketje/envelop afkomen, en als er maar een krabbel staat is het goed.

Soms worden zelfs de pakketjes maar in de hal gedumpt, na één keer aanbellen.

Als je niet binnen 8 seconden reageert op de bel, ben je zogenaamd niet thuis, en kun je het gaan ophalen waar meneer de "PostNL-chauffeur het maar het handigst uitkwam om zijn zogenaamde onbestelbare pakketjes te dumpen, ergens in een winkel waar je normaal nooit komt als afhaalpunt.

Er is zoveel ergernis om te beseffen dat opeens er geen eisen meer zijn.

Vroeger moest je, om broodjes te smeren etc. een heus diploma hebben. En zowaar een sollicitatieprocedure.

Wat me ook ergert, en ik erger me nog al veel, is dat de passief-agressieve bejegening/taal van allochtoon op allochtoon als een virus wordt doorgegeven.

*Einde oude mannen rant*