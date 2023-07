Het valt niet uit te sluiten dat staatssecretaris Asiel Eric van der Burg (VVD) inmiddels overweegt de Raad van State uit te zetten. Het Hoge College van Staat oordeelt vandaag dat een Gambiaan die eerst in Italië en daarna in Nederland asiel had aangevraagd niet mag worden teruggestuurd naar de laars van Meloni. Dat zou volgens de Dublinverordening wel de bedoeling moeten zijn maar omdat de man aangifte heeft gedaan van mensenhandel gaat dat repatriëringsvliegtuig niet op. De Gambiaan mocht de behandeling van die aangifte in Nederland afwachten maar daardoor is de termijn om hem terug naar Italië te sturen verlopen. Van der Burg zal het asielverzoek nu zelf in behandeling moeten nemen. Een stevig staaltje succesvol tijdrekken van de asieladvocaat van dienst dus. En de zoveelste tegenvaller voor Van der Burg die keer op keer overhoop ligt met de Raad van State; van het nareizigersdebacle tot asielzoekers terugsturen naar Italië in het algemeen.

Vrijdag kabinetscrisis?

Het kabinet is ondertussen nog steeds bezig met een eigen asieldeal/masterplan. Vanavond en morgenavond wordt onder leiding van Mark Rutte met de vicepremiers en bewindspersonen van asiel tot wonen overlegd in de hoop dat er vrijdag wat op tafel ligt bij de ministerraad. Want anders wordt de tassendraagster boos. Al zijn er zoals gebruikelijk nog wat geitenpaadjes voor de premier om te bewandelen. Kabinet gaat later met reces dan Kamer dus er kan ook volgende week nog gepraat worden, op een pauzeknop geramd of een tussendeal gesloten. Tenzij iemand binnen de coalitie kiest voor de nucleaire optie en het kabinet opblaast, een scenario wat bronnen van De T. niet willen uitsluiten. Al wordt daar bij de NOS weer lacherig over gedaan. Nog twee nachtjes slapen, vrijdag D-day.