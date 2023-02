Ja, hoor, vlieg maar weer in, die vrouwen en kinderen (4,5,6 gemiddeld), plaats zat.

Maar niet heus. Gisteren in de Volkskrant al een artikel over het feit dat de Nederlandse huizen - waarvan er überhaupt gewoon veel te weinig zijn om die tsunami's derdewereldlanders te kunnen absorberen - helemaal niet meer berekend zijn op dergelijke grote, kinderrijke gezinnen. Nederlanders, de 'echte' oorspronkelijke, hebben al sinds jaar en dag gemiddeld 1,6 kind, en dan heb je aan een 4- of 5-kamer woning meer dan genoeg. Zo niet Omar en Samira, die hebben alleen baat als ze de sleutel krijgen van een grote villa, waar al hun kinderen een eigen kamer kunnen krijgen:

"Gemeenten hebben onvoldoende geschikte sociale huurwoningen voor de ruim vijfhonderd grote statushoudersgezinnen.''

"In totaal moeten ongeveer 150 Nederlandse gemeenten samen nog circa driehonderd gezinnen van zeven of meer personen huisvesten, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten.''

"Daarnaast moeten volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog 225 gezinnen van zes personen een woning krijgen.''

Gelukkig hebben Nederlanders een grote, praktische 'can do' mentaliteit:

"Zo spreekt de gemeente geregeld met de woningcorporaties over het verbouwen van bestaande woningen. Soms kan een extra dakkapel of een aanbouw uitkomst bieden. 'We hebben zelfs een keer onderzocht of we voor meerderjarige kinderen een containerwoning in de tuin konden zetten''.

En dit dan:

"Soms splitst Breda gezinnen op: ouders met de minderjarige kinderen in de ene woning, meerderjarige kinderen in een woning verderop. Ideaal is dat niet, zegt Wiegerinck. 'Die ouders spreken vaak nog niet goed Nederlands. Ze kunnen hulp gebruiken van de oudere kinderen. Maar die wonen dan elders.''

Tssss, dat is zeker verre van ideaal. Die oudere kinderen die al perfect Nederlands spreken, kunnen moeilijk 'te hulp schieten' als ze in een huis twee straten verderop wonen. Misschien is het een idee om die mensen permanent de beschikking over een tolk te laten hebben?

Wat een waanzinnig gekkenhuis is Nederland geworden.