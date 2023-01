Ik ben behoorlijk EU-skeptisch, maar dit lijkt me toch een probleem dat het beste EU-breed aan te pakken is. Volgens mij moet de EU in streategisch gekozen, veilige landen buiten de EU zogenaamde "migration offices" realiseren. Iedereen die asiel wil aanvragen kan dat alleen bij zo'n extern migration-office. Naar Europa komen en daar asiel aanvragen kan niet. Misschien zijn er uitzonderingen voor landen aan de directe grens met Europa, bijvoorbeeld Oekraine, die mensen kunnen nergens anders heen dan polen. Maar in principe, nergens anders kan je asiel aanvragen dan bij een extern migration office.

Dat heeft als voordeel dat je in een veilig land buiten de EU kan gaan uitzoeken of iemand echt vluchteling is, voldoende in een van de EU culturen past etc. Iedereen die zonder EU-vergunning uit zo'n migration office worden gepakt in de EU, worden zonder pardon en zonder rechtzaak naar een EU-migration office lokatie uitgezet. Daar kunnen ze dan asiel proberen aanvragen.

Dat stelpt meteen ook de mensensmokkel, omdat je via die route niet langer asiel kan krijgen in de EU. Het enige dat kan gebeuren is dat je op de volgende boot wordt gezet naar een migration office. Als je dan je paspoort kwijt hebt gemaakt, is je kans op asiel of legale migratie meteen kleiner.